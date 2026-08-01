Furto al magazzino edile, l’arrivo dei Carabinieri manda all’aria il colpo: ladro in fuga

San Sebastiano Po (TO) – Proseguono le indagini dei carabinieri di Casalborgone per identificare il responsabile del furto ai danni del magazzino edile “SeiB” di San Sebastiano Po, situato in località Abate lungo la Strada Provinciale 590 della Valle Cerrina.Secondo quanto ricostruito dai militari, il furto sarebbe stato messo a segno utilizzando un’autovettura rubata a Chivasso, impiegata per raggiungere il magazzino. L’intervento della pattuglia dei carabinieri avrebbe però costretto il responsabile ad abbandonare il mezzo e la merce appena sottratta.Durante le ricerche, i militari hanno infatti recuperato l’intera refurtiva, il cui valore è stato stimato in circa 10 mila euro, oltre all’auto risultata rubata. Il presunto autore del furto è invece riuscito a fuggire a piedi attraverso i campi, facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla sua identità e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.L’operazione ha consentito di restituire la merce all’azienda, limitando i danni economici provocati dal tentativo di furto. Gli investigatori stanno inoltre analizzando gli elementi raccolti durante il sopralluogo e verificando eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, utili a ricostruire con maggiore precisione i movimenti del responsabile.