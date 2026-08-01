Incidente nel milanese, frontale tra auto e camion: ferita una ragazza di 14 anni, grave una donna

Milano – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di venerdì 31 luglio a Rho, lungo la strada provinciale Sp300. Intorno alle 16, un’automobile e un camion si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto tra i due veicoli è stato violentissimo.L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenute d’urgenza due ambulanze e due automediche per prestare le prime cure ai feriti coinvolti. A bordo della vettura viaggiavano due persone: una donna di 47 anni e una ragazzina di 14 anni.La donna, che ha riportato le lesioni più gravi, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. La passeggera 14enne è stata invece trasferita in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza per gli accertamenti e le cure del caso.Oltre ai sanitari del 118, sul luogo del sinistro sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco di Milano. Gli operatori si sono messi subito al lavoro per mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente e prestare assistenza nelle operazioni di soccorso. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.