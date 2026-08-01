Picchiato con una mazza da baseball fuori da un bar e sequestrato per due giorni: smantellata la banda che chiedeva il riscatto

Milano – Picchiato con una mazza da baseball in pieno giorno, davanti ai tavolini di un bar, per un presunto debito. Poi trascinato in macchina, sequestrato e tenuto segregato per due giorni nei locali di una pizzeria da una banda ora finita in carcere. In carcere sono finiti quattro cittadini egiziani insieme a un tunisino, accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione. Sono stati arrestati tra il Milanese, a Baranzate, e il Bresciano, nel comune di Adro. Il quinto complice è stato rintracciato e fermato in Romania, nel distretto di Brasov. Gli investigatori sono riusciti a stringere il cerchio attorno ai cinque grazie all’analisi dei tabulati telefonici e telematici e alla localizzazione delle celle delle utenze. Nell’ambito delle indagini è emerso anche il presunto coinvolgimento di due donne: una 39enne romena e un’italiana di 29 anni, legate a due degli altri indagati.