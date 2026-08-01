Prende fuoco un quadro elettrico in un cantiere: attimi di paura per un operaio

Milano – Un operaio di 32 anni è rimasto ferito in un cantiere di via Demostene a Milano dopo che un quadro elettrico ha preso fuoco nel pomeriggio di venerdì 31 luglio.Tutto è accaduto poco dopo le 13.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’incendio del quadro pare sia di natura accidentale, ma non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i soccorritori del 118, oltre alla polizia locale. Inizialmente le condizioni del 32enne sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stato trasportato in codice giallo alla Multimedica di Sesto San Giovanni. Fortunatamente non è in pericolo di vita.