Rapina un passante ed è inseguito in tempo reale grazie alle telecamere: arrestato ragazzo di 22 anni

Genova – Questa mattina, intorno alle 9, la polizia locale ha arrestato in via del Campo un cittadino di nazionalità algerina, classe 2004, irregolare sul territorio nazionale e presunto responsabile di una rapina.Il ragazzo avrebbe strappato una collana a un passante nella via per poi darsi alla fuga.Dopo la rapina la polizia ha monitorato in tempo reale gli spostamenti del soggetto grazie a un’operatore e addetto alla videosorveglianza che, dal monitor, ha guidato la pattuglia permettendo agli agenti di bloccare e arrestare l’uomo.Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Marassi dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria con l’accusa di rapina.