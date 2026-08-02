Camion a fuoco sulla A4: nessun ferito

Agrate Brianza (MO) – Nella serata di venerdì 31 luglio, poco prima della mezzanotte, un incendio ha interessato il rimorchio di un camion sull’autostrada A4, nel territorio di Agrate Brianza (Monza). Le fiamme hanno coinvolto un veicolo adibito al trasporto di materiali vari.Sul posto sono intervenute squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza, con un’auto pompa serbatoio e due autobotti pompa. I vigili del fuoco hanno provveduto a contenere le fiamme e a effettuare le successive operazioni di bonifica dell’area interessata, mettendo in sicurezza il mezzo.Non si registrano persone coinvolte nell’incidente. Anche il traffico dopo qualche ora è tornato regolare.