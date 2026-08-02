Biella, tre agenti della Polizia Penitenziaria feriti durante un’aggressione in carcere

Biella – Tre appartenenti alla Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti nel pomeriggio del 31 luglio durante un’aggressione avvenuta nella Casa circondariale di Biella.Secondo quanto riferito dal sindacato, un detenuto sottoposto al regime di sorveglianza particolare previsto dall’articolo 14-bis dell’Ordinamento penitenziario, durante una contestazione disciplinare, avrebbe prima insultato il personale e successivamente rifiutato di rientrare nella propria sezione. Una volta giunto nel reparto disciplinare, si sarebbe impossessato di alcuni oggetti consegnatigli da altri detenuti, utilizzandoli per colpire un vice ispettore e due agenti della Polizia Penitenziaria.L’intervento degli altri operatori ha permesso di bloccare il detenuto e ricondurlo nella propria cella. I tre poliziotti feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso e dimessi con prognosi rispettivamente di 7, 10 e 10 giorni.