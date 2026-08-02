Dimentica lo zaino e prova a risalire, trascinato dal treno a Bovisa: grave uomo di 74 anni

Milano – Era arrivato alla sua fermata ed è sceso dal treno. Poi si è accorto di aver dimenticato lo zaino e ha provato a risalire a bordo. Ma era troppo tardi: l’uomo è rimasto incastrato tra le porte del convoglio ed è stato trascinato dal treno che stava ripartendo dal binario.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polfer insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118 giunto con un’ambulanza e un’automedica. Le condizioni del 74enne sono apparse fin da subito gravi: l’uomo – sempre cosciente – è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.Per consentire l’intervento dei soccorsi in stazione, la circolazione sabato pomeriggio è stata interrotta tra Bovisa e Cadorna, come comunicato da Trenord. Al momento si registrano disagi per i pendolari della tratta Milano-Como e per le direttrici che servono la tratta di Saronno e Novara.