Lite furibonda tra ragazzi, spunta una lama: portati in ospedale

Garbagnate Milanese (MI) – Un’aggressione è avvenuta nelle prime ore del mattino di domenica a Garbagnate Milanese (Milano). Due giovani di 18 e 20 anni, secondo le prime informazioni, sarebbero venuti alle mani in via Peloritana. La chiamata al 112 è scattata all’alba, intorno alle 5.Non è ancora chiara la dinamica esatta. Sarebbe comparsa anche una lama. I due sono stati portati all’ospedale di Garbagnate da ambulanza e automedica. Inizialmente le loro condizioni sembravano gravi, ma poi, fortunatamente, si sono rivelate meno serie del previsto. Non sono in pericolo di vita. Per chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto in via Peloritana, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho. I militari hanno avviato i rilievi sul luogo dell’evento per ricostruire le fasi dell’aggressione, determinare la natura dei rapporti tra i due giovani e individuare le responsabilità. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore attraverso l’ascolto delle persone coinvolte e di eventuali testimoni.