Tragedia nella notte: giovane perde la vita in un incidente con la macchina finita fuori strada

Bagnolo Piemonte (CN) –Tragedia nella notte a Montoso, frazione di Bagnolo Piemonte. Passate da poco le 2.30 di questa notte, domenica 2 agosto, è scattato l’allarme per un’auto finita fuori strada con a bordo quattro giovani.L’incidente non ha coinvolto altri mezzi. Il veicolo ha impattato contro un muro di contenimento e ha terminato la corsa ribaltandosi contro un pilastro di una cancellata di un’abitazione privata presente in quel tratto, rovesciandosi.All’arrivo dei soccorritori la situazione è parsa immediatamente gravissima. A nulla sono purtroppo serviti i soccorsi prestati a una giovane, residente nel Torinese, tra i passeggeri.Gli altri tre ragazzi presenti a bordo sono stati trasportati con volo notturno dell’eliambulanza al Cto di Torino. Non sono note al momento le loro condizioni.