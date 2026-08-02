Travolto da un treno ad Albisola, la vittima è il genovese di 23 anni Simone Scarrà

Albisola (SV) – Avrebbe compiuto 24 anni a ottobre Simone Scarrà, il giovane genovese travolto questa mattina da una motrice mentre si trovava alla stazione di Albissola. Era arrivato in stazione insieme ad alcuni amici dopo aver trascorso la notte in discoteca e stava aspettando il regionale delle 5.30 diretto a Genova, dove viveva con la famiglia. La tragedia si è consumata poco prima dell’arrivo del treno che avrebbe dovuto riportarlo a Genova. Sul binario è infatti transitata una motrice e, secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, Simone si sarebbe avvicinato troppo ai binari, venendo colpito dal convoglio e sbalzato sulla banchina.Il giovane è morto sul colpo. A dare l’allarme al 118 è stato uno degli amici che era con lui. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori della Croce Verde di Albisola, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, ma per Simone non c’era ormai più nulla da fare.Simone aveva trascorso la notte insieme agli amici in una discoteca di Albissola. Dopo la serata, il gruppo aveva raggiunto la stazione per prendere il regionale delle 5.30 verso Genova.Tra gli aspetti che saranno eventualmente approfonditi dagli investigatori c’è anche quello relativo alle condizioni del giovane dopo la notte trascorsa fuori, ma saranno gli accertamenti a stabilire se questo elemento abbia avuto un ruolo nell’incidente