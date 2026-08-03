Cogorno: donna di 69 anni trovata senza vita, disposta l’autopsia

Cogorno (GE) – Una donna di 69 anni è stata trovata morta nella serata di ieri a Corono nell’entroterra della provincia di Genova. A dare l’allarme è stato il compagno, 63 anni, che al rientro non l’ha trovata nell’ abitazione e, dopo aver provato inutilmente a contattarla telefonicamente, ha chiesto aiuto. Il corpo della donna è stato individuato dai soccorritori poco dopo le 22 in una zona poco distante da casa, all’interno di una fascia di terreno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Al momento non risultano evidenti segni di violenza sul corpo, ma la Procura di Genova ha disposto l’autopsia per stabilire con certezza le cause della morte. L’indagine è affidata ai militari della Compagnia di Lavagna, che stanno effettuando tutti gli approfondimenti necessari.