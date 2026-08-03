Incendio in serata: uomo di 59 anni gravemente ustionato

Torino – Momenti di grande paura ieri sera a Torino per un rogo divampato all’interno di un’abitazione. Erano circa le 21.15 quando l’allarme ha fatto scattare i soccorsi per un incendio sviluppatosi in un appartamento. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 di Azienda Zero, giunti sul posto unitamente alle squadre dei vigili del fuoco. All’interno dell’immobile i soccorritori hanno tratto in salvo un uomo di 59 anni, rimasto gravemente ustionato a causa delle fiamme che si sono propagate nei locali. Le condizioni del paziente sono apparse da subito particolarmente critiche: dopo le prime cure prestate sul posto, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ambulanza in codice rosso presso il Cto di Torino, dove si trova ora ricoverato.Restano ancora da accertare le precise cause che hanno scatenato le fiamme all’interno dell’alloggio, su cui verranno effettuati i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.