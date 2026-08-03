Incontra per strada la ex in compagnia del nuovo compagno: la minaccia di morte e sferra un pugno al nuovo ragazzo

Casale Monferrato (AL) – Nella notte del 30 Luglio i Carabinieri di Casale hanno arrestato un ragazzo di 19 anni del posto, disoccupato e con precedenti, accusato di atti persecutori e lesioni personali. L’azione è scattata dopo che il giovane, mentre camminava in Corso Giovane Italia, ha incrociato per strada la ex fidanzata in compagnia dell’attuale compagno. Al culmine di un acceso diverbio frutto di gelosia, il ragazzo ha rivolto gravi minacce di morte alla ragazza e ha aggredito fisicamente l’altro giovane, colpendolo con un pugno. L’immediato arrivo sul posto dei Carabinieri, allertati tramite il 112, ha consentito di bloccare l’aggressore mentre stava ancora inveendo contro i due ragazzi e di soccorrere il ferito, trasportato al Pronto Soccorso. Il ragazzo di 19 anni è stato portato nella Casa Circondariale di Vercelli a disposizione dell’autorità giudiziaria.