Sampiedarena: ruba magliette in un negozio e aggredisce il commesso, interviene la Polizia

Genova – Trambusto in via Avio, a Sampierdarena, intorno intorno alle ore 19 di sabato 1 agosto 2026. Un 26enne marocchino è entrato in un negozio e ha cercato di rubare alcune magliette, è stato però notato da un dipendente dell’esercizio commerciale che gli ha intimato di restituire il maltolto. Il ladro ha reagito con violenza e ha aggredito il commerciante, originario della Cina, nel tentativo di guadagnare la fuga. Nel frattempo è stato chiamato il numero di emergenza e sul posto sono intervenute le volanti della polizia, che hanno bloccato e arrestato il violento con l’accusa di rapina impropria. Il materiale trafugato, del valore di una cinquantina di euro, è stato restituito al negozio mentre il 26enne sarà processato per direttissima.