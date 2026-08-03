Scontro tra auto e moto in via Cellini: due ragazzi di 16 anni feriti

Valenza (AL) – Incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Valenza, in viale Cellini, dove si sono scontrate un’auto e una moto.Ad avere la peggio sono stati i due occupanti del motociclo, entrambi 16enni, conducente e passeggero. Dopo le prime cure sul posto da parte del Mezzo di soccorso avanzato di Valenza, sono stati trasportati all’ospedale di Alessandria in codice giallo.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.