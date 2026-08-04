Precipita con il parapendio e finisce nel greto del fiume: uomo di 55 anni portato in ospedale

Carasco (GE) – Brutta avventura per un uomo di circa 55 anni, caduto con il parapendio nel greto dell’Entella. È successo intorno alle ore 12:30 di lunedì 3 agosto 2026 nel comune di Carasco, all’altezza di via San Quirico, l’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di circa cinque metri. Dopo la richiesta di soccorsi, il 118 ha inviato sul posto l’automedica Tango 1, un’ambulanza della Croce Verde di Carasco e i vigili del fuoco. L’uomo è stato recuperato dai pompieri con l’autoscala, stabilizzato su una barella e riportato sulla strada. Ha riportato alcune lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita secondo le prime informazioni raccolte.Per la dinamica, è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Rimane da chiarire perché il 55enne sia finito nell’Entella, se per una manovra errata, un guasto all’attrezzatura o un problema fisico.