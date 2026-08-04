Ruba sui veicoli in sosta: arrestato

Genova – La polizia ha arrestato un 31enne romeno per furto aggravato. Poco prima delle 4 di lunedì 3 agosto 2026 le volanti sono intervenute in zona Carignano per una segnalazione al 112 di un uomo, che stava rompendo i deflettori di alcune auto in sosta per rubare all’interno.Ottenuta accurata descrizione, le pattuglie si sono messe immediatamente alla ricerca del presunto autore, rintracciandolo poco distante, in corso Podestà. Alla vista delle volanti, il 31enne ha lanciato il proprio zaino a terra e ha cominciato a correre, ma è stato subito raggiunto e condotto in questura.In seguito a perquisizione personale sono stati rinvenuti due cacciaviti e, all’interno dello zaino del giovane, un piccone, un piccolo aspirapolvere da auto e due hard disk.I proprietari delle auto trafugate e danneggiate, tre in tutto, sono stati contattati e i loro averi sono stati consegnati in sede di denuncia. Gli attrezzi da scasso sequestrati. Per l’uomo la direttissima in mattinata.