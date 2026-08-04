Sconfitta nella prima uscita per l’Alessandria Calcio: vince 2-1 la Juventus U23

Alessandria (Alessandria – Juventus U23 1-2) – La Juventus Next Gen batte allo stadio “Moccagatta” l’Alessandria per 2-1 in amichevole: succede tutto nel primo tempo, con i bianconeri trascinati dalla doppietta di Konate. Dopo una fase d’avvio a tinte grigie, in cui l’Alessandria si rende pericolosa al 9′ con una sforbiciata insidiosa di Saccà deviata in corner da Huli, e al 19′ con lo stesso attaccante ipnotizzato dall’estremo difensore bianconero nell’uno contro uno, i ragazzi della Next Gen prendono in mano le redini del match. Al 30′ arriva l’episodio che sblocca la partita: Merola dalla destra pennella un traversone morbido in area per la testa di Konate, che svetta e firma l’1-0. L’Alessandria reagisce e al 33′ trova il momentaneo pareggio grazie a un lancio lungo dalle retrovie che sorprende la retroguardia bianconera, permettendo a Saccà di superare Huli sulla ribattuta dopo la prima respinta del portiere. La gioia degli ospiti dura però pochissimo, perché al 35′ la Next Gen firma una perla assoluta: cross di Savio, spizzata di Merola che fa impennare la sfera e rovesciata di Konate, che scavalca il portiere avversario e regala ai suoi il gol del meritato 2-1 con cui si chiude la prima frazione.Il secondo tempo regala invece poco emozioni: al 15′ Savio pesca in verticale Guerra solo in area, ma la sua conclusione respinta dal portiere. Si chiude così 2-1 in favore della Next Gen l’amichevole del “Moccagatta” contro l’Alessandria.

Alessandria – Juventus U23

Gol: 30′ pt Konate (J), 33′ pt Saccà (A), 35′ pt Konate (J).

Alessandria: Anino (1′ st Aloj), Ceccarelli (1′ st Camara), Lazzarini (1′ st Cirio), Lo Duca (1′ st Vigato), Benedetto (cap) (1′ st Larotonda), Galliani (1′ st Morganti), Balan (1′ st Vanegas Bozza), D’Iglio (1′ st Diop), Saccà (1′ st Cubeddu), Rizzo (1′ st Boveri, 25′ st Tornari), Alfiero (1′ st Bieller). In panchina: Colla, Sacco. Allenatore: Marco Sesia.

Juventus Next Gen: Huli (1′ st Fuscaldo), Macca (cap) (20′ st Keutgen), Verde (20′ st Borasio), Savio (17′ st Bamballi), Brugarello (1′ st Montero), Merola (1′ st Elimoghale), Vallana (1′ st Mazur), Leone (1′ st Amaradio), Tiozzo (1′ st Guerra), Konate (17′ st Mancini), Grelaud (1′ st Pagnucco).In panchina: Berro, Bellino.Allenatore: Massimo Brambilla.

Arbitro: Jacopo Apicella (Novara).