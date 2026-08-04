Strattona i dipendenti del supermercato per scappare con alcolici e generi alimentari: fermato

Genova – Ha prelevato generi alimentari e bevande alcoliche dagli scaffali, poi ha strattonato i dipendenti per assicurarsi la fuga. Un cittadino guineano di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri nel quartiere della Foce con l’accusa di rapina impropria. L’episodio si è verificato all’interno di un punto vendita della zona. L’uomo ha tentato di superare i controlli aggredendo verbalmente e fisicamente il personale del negozio, che cercava di fermarlo.La chiamata giunta alla centrale operativa dell’Arma ha permesso di inviare sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Genova. I militari sono giunti tempestivamente e hanno bloccato il quarantanovenne prima che potesse far perdere le proprie tracce.L’intera refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al punto vendita. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale carabinieri di Genova in attesa del rito direttissimo.