Aggredisce l’ex nel suo bar e poi tenta di investirlo con l’auto: donna in carcere

Gallarate (MI) –L’aggressione, gli schiaffi e il tentativo di investimento. La polizia di stato di Gallarate ha rintracciato e condotto in carcere una donna in seguito alla decisione del magistrato di sorveglianza. Il giudice ha disposto la sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, misura a cui la donna era sottoposta per una precedente condanna.La donna si sarebbe presentata nel locale del suo ex compagno in evidente stato di alterazione alcolica. Al tentativo del titolare di allontanarla, lo avrebbe insultato e colpito con diversi schiaffi al volto.L’aggressione sarebbe poi proseguita nei pressi dell’abitazione del padre dell’uomo e nuovamente all’esterno del bar. In questa circostanza la donna avrebbe colpito al volto anche l’anziano padre del gestore, facendolo cadere a terra prima dell’intervento dei presenti. Nelle fasi successive il titolare sarebbe stato minacciato e avrebbe rischiato di essere investito da un’auto sulla carreggiata. Le indagini hanno permesso di identificare anche il conducente del veicolo, denunciato insieme alla donna.