Auto finisce nel Po a Torino, notte di ricerche: impegnati 25 vigili del fuoco

Torino – Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di ricerca e soccorso dei vigili del fuoco a Torino, dove un’autovettura è finita nelle acque del fiume Po lungo corso Moncalieri, nei pressi di ponte Umberto I. L’allarme è scattato intorno alle 23.50 di ieri sera, facendo scattare un’imponente macchina dei soccorsi. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute con l’obiettivo di verificare se all’interno del veicolo o nelle acque del fiume potessero esserci persone coinvolte nell’incidente.Dopo il recupero dell’automobile, le ricerche sono proseguite lungo il corso del Po per escludere la presenza di eventuali dispersi.L’intervento ha richiesto un notevole dispiegamento di forze: dall’inizio delle operazioni sono state impiegate undici squadre dei vigili del fuoco, per un totale di 25 operatori, impegnati nelle attività di soccorso e nelle verifiche lungo il fiume.