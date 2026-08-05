Furto al supermercato: ladro immediatamente bloccato dalla vigilanza

Tortona (AL) – I carabinieri di Tortona hanno arrestato un uomo di 50 anni ritenuto responsabile di una rapina all’interno di un grande centro commerciale della città. L’uomo aveva prelevato della merce dagli scaffali per nasconderla in uno zaino e superare le casse senza pagare. Il furto però non è sfuggito al cassiere che, nel tentativo di bloccare il ladro, ha ricevuto un pugno. La pronta chiamata al 112 ha permesso ai militari di raggiungere il supermercato, bloccare l’uomo e recuperare la refurtiva, dal valore di circa 350 euro, restituita alla direzione dell’esercizio commerciale. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Alessandria.