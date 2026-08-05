Ritira al bancomat ed è rapinato: Carabinieri arrestano una donna di 40 anni

Vigevano (PV) – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vigevano hanno denunciato una donna di 40 anni, senza fissa dimora e con precedenti di Polizia, ritenuta responsabile di una rapina ai danni di una cittadina del luogo. L’episodio si è verificato la notte del 31 Luglio in Corso Milano.Dopo una chiamata d’emergenza al 112, i militari dell’Arma sono intervenuti sul posto dove un uomo di 54 anni aveva raccontato di essere stato aggredito subito dopo aver prelevato del denaro contante da un bancomat. Come ricostruito successivamente la vittima era stata aggredita dalla rapinatrice, una donna conosciuta poco prima dalla vittima all’interno di un bar delle vicinanze. L’uomo, spintonato con violenza, tanto da farlo cadere a terra, era stato derubato del contante appena prelevato.Gli accertamenti e gli approfondimenti investigativi condotti dai militari del Radiomobile hanno consentito, nella giornata del 3 agosto, di identificare la presunta autrice del reato