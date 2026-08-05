Ritrovato il bimbo di 10 anni scomparso nel cortile di casa a Baldissero d’Alba

Baldissero d’Alba (CN) – E’ stato ritrovato questa mattina, mercoledì 5 agosto, il bimbo di 10 anni scomparso ieri sera a Baldissero d’Alba, nel Cuneese.La conferma del ritrovamento è stata resa nota dai Vigili del Fuoco con un messaggio sui social. Nella serata di ieri, decine di soccorritori hanno attivato le ricerche dopo l’allarme lanciato intorno alle 20.30 dai genitori del bimbo che, dopo essere uscito a giocare nel cortile di casa, non era più rientrato.Le operazioni di ricerca – che hanno coinvolto Vigili del fuoco, carabinieri, volontari della Protezione civile e unità cinofile specializzate nella ricerca di persone scomparse, con l’aiuto di droni per sorvolare la zona – sono durate tutta la notte. Il piccolo è stato ritrovato questa mattina, fortunatamente in buone condizioni, mentre al momento restano ancora da chiarire le cause dell’allontanamento.