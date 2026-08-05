Salgono sul bus senza biglietto e aggrediscono l’autista: denunciati un ragazzo di 20 anni e una di 24

Serravalle Scrivia (AL) – Sono stati individuati gli autori di una aggressione nei confronti di un conducente di un bus avvenuta a Serravalle Scrivia. L’accaduto risale a Giugno quando, in corrispondenza della fermata del mezzo a Serravalle, l’autista era stato insultato da due giovani e poi colpito più volte al volto a seguito di una discussione. In base alle ricostruzioni, il diverbio era nato dal mancato pagamento del biglietto da parte dei due ragazzi. Grazie alla testimonianza di alcuni passeggeri e all’esame delle immagini delle telecamere di bordo dell’autobus e dei sistemi di videosorveglianza della zona, i Carabinieri hanno identificato i due aggressori, un 20enne con precedenti, e la fidanzata, di 24 anni. Entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Alessandria per interruzione di pubblico servizio e violenza a incaricato di pubblico servizio.