A Pinerolo un amico di suo figlio lo morde al volto: rischia di perdere la vista

Pinerolo (TO) – A Pinerolo Domenica mattina una scena degna di un film dell’orrore è diventata realtà. Tutto è iniziato quando una donna è rientrata a casa e ha trovato un amico del figlio a cavalcioni del marito, intento a mordergli a sangue il volto. Un’aggressione che rischia di costare la vista alla vittima.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Pinerolo, il giovane, un 25enne della Val Pellice, si è presentato di prima mattina sotto casa della vittima, un 62enne, perché amico di suo figlio. In quel momento il giovane però non era in casa e così la moglie del 62enne l’ha invitato ad entrare e ad attenderlo in casa. Poi la donna è uscita per alcune commissioni e ha lasciato in casa il marito con il 25enne. Al suo ritorno, la scena da incubo: proprio come in Resident Evil, la donna ha aperto la porta e si è trovata di fronte a un vero e proprio horror. Il marito era riverso a terra, nel sangue, con il giovane a cavalcioni su di lui che, in preda a un raptus, lo mordeva al volto e lo colpiva ripetutamente. Neanche il ritorno a casa della donna ha interrotto la folle aggressione, tanto che al loro arrivo sul posto i carabinieri hanno trovato il giovane ancora sopra la vittima e solo a fatica sono riusciti a immobilizzarlo.Il giovane è stato quindi trasportato al reparto di psichiatria dell’ospedale Agnelli di Pinerolo e poi trasferito in carcere a Torino. Dovrà rispondere di lesioni gravissime in quanto il papà del suo amico è stato trasportato d’urgenza, con profonde ferite al volto, allo stesso ospedale Agnelli e da qui poi trasferito all’Oftalmico di Torino. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata: non è in pericolo di vita ma potrebbe perdere la vista.