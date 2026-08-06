Due interventi salvavita dei Carabinieri in poche ore: soccorsi un ragazzo di 17 anni e un uomo di di 76

Torino – Due interventi salvavita nel giro di poche ore hanno visto protagonisti i Carabinieri della provincia di Torino, che sono riusciti a soccorrere un ragazzo di 17 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale e un uomo di 76 anni che ha tentato di togliersi la vita.Il primo episodio si è verificato durante la notte lungo la strada provinciale 45, in località Deiro Superiore, nel territorio di Cuorgnè. Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Rivarolo Canavese, impegnata nel trasferimento di una persona agli arresti domiciliari, si è imbattuta in un incidente autonomo che aveva coinvolto un motociclista diciassettenne residente nel Canavese.ll ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino e, secondo quanto riferito, non è in pericolo di vita.Poche ore più tardi, intorno alle 10 del mattino, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Venaria sono intervenuti a Ciriè dopo la richiesta di aiuto della moglie di un uomo di 76 anni che aveva manifestato intenti suicidi.Giunti nell’abitazione, i militari hanno instaurato un dialogo con l’anziano, conducendo una delicata trattativa durata diversi minuti. Grazie alla fiducia conquistata e alla capacità di mediazione, sono riusciti a convincerlo a desistere e ad affidarsi al loro aiuto.