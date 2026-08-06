Incendio a Mornese: fiamme sotto controllo, si tengono d’occhio le condizioni meteo

Mornese (AL) – L’allerta resta alta sul territorio piemontese, ma le ultime notizie portano un parziale sollievo alla comunità locale: il comune di Mornese ha infatti diramato un cruciale aggiornamento ore 12 in merito all’incendio che ha colpito la zona boschiva nelle ultime ore, destando forte preoccupazione tra i residenti e le autorità ambientali. Secondo quanto comunicato ufficialmente dall’amministrazione, attualmente la situazione relativa ai focolai residui e alle colonne di fumi è considerata sotto controllo, grazie al tempestivo e massiccio intervento dei soccorritori.Nonostante il quadro attuale sia stabile, i tecnici invitano alla massima prudenza: molto dipenderà dalle condizioni meteo delle prossime ore, con particolare riferimento all’intensità del vento e alle temperature, fattori che potrebbero purtroppo alimentare nuovamente le fiamme; per questa ragione, il lavoro degli operatori è continuo, incessante e volto a scongiurare ogni ulteriore peggioramento della situazione.