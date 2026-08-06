Investimento all’alba: pedone di 31 finisce all’ospedale

Genova – Incidente stradale poco prima delle 6 del mattino in via Tea Benedetti, nella zona di Campi, a pochi metri dall’Ikea. Qui, un uomo di 31 anni è stato investito da un’auto di passaggio mentre attraversava la strada. Al momento non è ancora chiaro se si trovasse sulle strisce pedonali al momento dell’impatto.Sul posto sono intervenuti i militi dei Volontari del Soccorso Fiumara con un’ambulanza e gli agenti della polizia locale.Fortunatamente il 31enne è stato colpito solo di striscio e le sue condizioni non sono serie. È stato comunque accompagnato in codice giallo (media gravità) all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per gli accertamenti del caso.