Paura in metropolitana: fumo da un treno, passeggeri evacuati

Genova – Paura nella metropolitana di Genova questa mattina (giovedì 6 agosto) a causa di un principio di incendio su un treno.Secondo le prime informazioni, il carrello dei freni di un convoglio in transito tra le stazioni di Brin e Dinegro, direzione Brignole, si sarebbe surriscaldato, provocando una densa fuoriuscita di fumo.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il treno, arrivato comunque fino alla stazione di Dinegro, è stato fatto evacuare: a bordo, in quel momento, c’erano una ventina di passeggeri. Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate.L’episodio ha comportato una temporanea interruzione del servizio: la metropolitana è stata sospesa intorno alle 7,45 e Amt ha comunicato che la circolazione è ripresa una decina di minuti più tardi, una volta rimosso il treno.L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di riportare rapidamente la situazione alla normalità.