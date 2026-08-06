Schianto tra un auto e una moto nel Milanese: morto un uomo

Ribeccò sul Naviglio (MI) –Tragico incidente stradale nel Milanese, giovedì 6 agosto. Un motociclista di 54 anni è morto in seguito allo schianto con un’automobile. È successo verso le sette di mattina tra Robecco sul Naviglio e Cassinetta di Lugagnano, lungo la strada statale 526 dell’Est Ticino.Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un’ambulanza, un’automedica e l’elicottero. L’uomo, dopo essere stato sbalzato dalla sella della moto per alcuni metri, avrebbe impattato violenemente la testa contro l’asfalto. Il personale lo ha trovato in arresto cardio-circolatorio e ha provato a rianimarlo, ma senza riuscirci.Il conducente dell’auto, un uomo di 58 anni, è stato invece trasportato in codice verde al pronto soccorso di Magenta. Sul posto anche i vigili del fuoco di Milano e i carabinieri di Abbiategrasso.