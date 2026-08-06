Si dà fuoco in auto sotto casa dell’ex fidanzata: uomo di 35 anni gravissimo in ospedale

Cinisello Balsamo (MI) – Si è presentato di fronte alla casa della sua ex fidanzata e si è dato fuoco. È gravissimo in ospedale un uomo di 35 anni, ricoverato al Niguarda con ustioni estese al 70 per cento del corpo.È successo nella notte di giovedì 6 agosto, verso l’una, in via Dante Alighieri a Cinisello Balsamo, nell’hinterland nord di Milano. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il 35enne si sarebbe dato fuoco dentro l’auto, utilizzando del liquido infiammabile, e poi sarebbe uscito una volta divampate le fiamme: è stato infatti trovato all’esterno, accanto alla portiera.Sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa di Cinisello e un’automedica, oltre ai carabinieri di Sesto San Giovanni che indagano sul fatto. L’uomo è stato portato d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso del Niguarda, con gravi ustioni diffuse su tutto il corpo.