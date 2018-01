Fuga di gas alla Solvay, ma i pompieri non si muovono

Spinetta Marengo (Alessandria) – Ennesimo allarme, per fortuna rientrato, stamane alla Solvay di Spinetta Marengo. Si è trattato d’una perdita di gas dalle tubazioni dell’impianto di produzione di fluoro subito individuata e circoscritta secondo le procedure di sicurezza. Tuttavia solo alle 12:25 il capo turno ha fatto scattare l’emergenza di stabilimento quando la situazione, a sentire quelli della Solvay, era già rientrata. Sono stati effettuati anche gli accertamenti del caso che avrebbero dato esito negativo in quanto non vi sarebbe stata nessuna fuoriuscita di gas e di fluoro al di là della zona circoscritta. Nonostante l’emergenza i Vigili del Fuoco non sono intervenuti.