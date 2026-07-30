La situazione dei cantieri estivi sulle autostrade piemontesi

Torino – Il tavolo tecnico sul monitoraggio dei cantieri autostradali, riunitosi nel Grattacielo Piemonte, ha visto istituzioni, società concessionarie e gestori fare il punto sui lavori programmati o in corso verso le principali mete di villeggiatura alla vigilia del picco della stagione turistica e delle settimane di grande esodo estivo.

Convocata e presieduta dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Viabilità Marco Gabusi, la riunione si è proposta di ridurre il più possibile l’impatto dei lavori e i disagi per chi viaggia e nel contempo assicurare fluidità e sicurezza dei percorsi.

Il piano dei principali cantieri

Torino-Savona

Prevista durante i fine settimana di agosto e settembre la presenza di due corsie nella direzione di traffico prevalente lungo l’intera tratta. Dalle ore 14 di venerdì 7 agosto alle ore 12 di lunedì 17 agosto i cantieri saranno rimossi o riconfigurati per garantire sempre due corsie nella direzione di traffico prevalente.

Gli interventi di ammodernamento, in completamento tra la fine del 2026 e la primavera del 2027, procedono secondo i tempi: sono stati ultimati i lavori su 54 viadotti, mentre altri 12 sono in corso (con l’obiettivo di finirne 9 entro l’anno). Nel tratto piemontese restano attivi 3 soli cantieri permanenti (tra Mondovì e Niella Tanaro e tra Ceva e Millesimo in direzione Savona).

Prevista durante i fine settimana di agosto e settembre la presenza di due corsie nella direzione di traffico prevalente lungo l’intera tratta. Dalle ore 14 di venerdì 7 agosto alle ore 12 di lunedì 17 agosto i cantieri saranno rimossi o riconfigurati per garantire sempre due corsie nella direzione di traffico prevalente. Gli interventi di ammodernamento, in completamento tra la fine del 2026 e la primavera del 2027, procedono secondo i tempi: sono stati ultimati i lavori su 54 viadotti, mentre altri 12 sono in corso (con l’obiettivo di finirne 9 entro l’anno). Nel tratto piemontese restano attivi 3 soli cantieri permanenti (tra Mondovì e Niella Tanaro e tra Ceva e Millesimo in direzione Savona). Torino-Milano

Gli interventi sono principalmente di manutenzione programmata e aggiornamenti tecnologici, con cantieri mobili e ad avanzamento progressivo di circa 2-3 chilometri. In orario diurno saranno comunque garantite almeno due corsie di marcia, riducendo al minimo l’impatto sulla circolazione.

Gli interventi sono principalmente di manutenzione programmata e aggiornamenti tecnologici, con cantieri mobili e ad avanzamento progressivo di circa 2-3 chilometri. In orario diurno saranno comunque garantite almeno due corsie di marcia, riducendo al minimo l’impatto sulla circolazione. Quincinetto-Aosta

Fino al 7 settembre i cantieri sono sospesi durante tutti i fine settimana, lasciando la tratta interamente percorribile a due corsie per senso di marcia. Nei giorni infrasettimanali potranno essere attivi brevi cantieri di manutenzione o ispezione, facilmente rimovibili in caso di necessità.

Il raccordo del Gran San Bernardo rimane chiuso al traffico fino a giugno 2027 per i lavori di adeguamento della sicurezza nelle gallerie Côte de Sorrelay e Signayes.

Dal 7 settembre verrà allestito un cantiere sul viadotto Arnard sud (tra Verrès e Pont-Saint-Martin) che comporterà una deviazione di carreggiata con una sola corsia di marcia per senso di marcia. Dal 14 settembre si aggiungeranno due ulteriori cantieri inamovibili (attivi anche nei fine settimana) con deviazione di carreggiata ad una sola corsia per senso di marcia:

Viadotto Garin sud (tra Nus e Châtillon) per l’adeguamento delle barriere di sicurezza, Galleria Montjovet sud (tra Châtillon e Verrès) per il completamento delle dotazioni di sicurezza.

Fino al 7 settembre i cantieri sono sospesi durante tutti i fine settimana, lasciando la tratta interamente percorribile a due corsie per senso di marcia. Nei giorni infrasettimanali potranno essere attivi brevi cantieri di manutenzione o ispezione, facilmente rimovibili in caso di necessità. Il raccordo del Gran San Bernardo rimane chiuso al traffico fino a giugno 2027 per i lavori di adeguamento della sicurezza nelle gallerie Côte de Sorrelay e Signayes. Dal 7 settembre verrà allestito un cantiere sul viadotto Arnard sud (tra Verrès e Pont-Saint-Martin) che comporterà una deviazione di carreggiata con una sola corsia di marcia per senso di marcia. Dal 14 settembre si aggiungeranno due ulteriori cantieri inamovibili (attivi anche nei fine settimana) con deviazione di carreggiata ad una sola corsia per senso di marcia: Viadotto Garin sud (tra Nus e Châtillon) per l’adeguamento delle barriere di sicurezza, Galleria Montjovet sud (tra Châtillon e Verrès) per il completamento delle dotazioni di sicurezza. Torino-Bardonecchia

Dal 7 al 30 agosto tutti i cantieri saranno sospesidurante i fine settimana e i giorni festivi e saranno quindi sempre garantite due corsie di marcia per ciascuna direzione.

Dal 31 luglio al 7 agosto presenti 5 cantieri con chiusura della corsia di sorpasso. Uno solo rimarrà attivo nel fine settimana del 31 luglio-2 agosto (sul Viadotto Vigna in discesa, per il rifacimento dell’asfalto).

Dal 7 al 23 agosto attivi solo 2 cantieri (con chiusura della corsia di sorpasso) nelle gallerie Prapontin (direzione Bardonecchia) e Cels (direzione Torino), entrambi sospesi nei fine settimana.

Dal 24 al 30 agosto riprenderanno i lavori nella galleria Giaglione (3 cantieri totali nelle gallerie Prapontin, Giaglione e Cels, tutti sospesi nei fine settimana).

Dal 31 agosto i cantieri saranno 4: ai 3 nelle gallerie rimarranno sospesi nei fine settimana se ne aggiungerà un cantiere permanente (durata prevista 45 giorni) con deviazione di carreggiata per i lavori dello svincolo di Chiomonte.

Dal 7 al 30 agosto tutti i cantieri saranno sospesidurante i fine settimana e i giorni festivi e saranno quindi sempre garantite due corsie di marcia per ciascuna direzione. Dal 31 luglio al 7 agosto presenti 5 cantieri con chiusura della corsia di sorpasso. Uno solo rimarrà attivo nel fine settimana del 31 luglio-2 agosto (sul Viadotto Vigna in discesa, per il rifacimento dell’asfalto). Dal 7 al 23 agosto attivi solo 2 cantieri (con chiusura della corsia di sorpasso) nelle gallerie Prapontin (direzione Bardonecchia) e Cels (direzione Torino), entrambi sospesi nei fine settimana. Dal 24 al 30 agosto riprenderanno i lavori nella galleria Giaglione (3 cantieri totali nelle gallerie Prapontin, Giaglione e Cels, tutti sospesi nei fine settimana). Dal 31 agosto i cantieri saranno 4: ai 3 nelle gallerie rimarranno sospesi nei fine settimana se ne aggiungerà un cantiere permanente (durata prevista 45 giorni) con deviazione di carreggiata per i lavori dello svincolo di Chiomonte. Ivrea-Torino-Piacenza

Sulla Tangenziale di Torino sono in programma il consolidamento del muro dello svincolo Drosso, il risanamento corticale del ponte sul Rio Tepice e del ponte sulla Gora del Mulino allo svincolo San Paolo, oltre al ripristino di cordoli e barriere di sicurezza danneggiati da incidenti.

Sulla Tangenziale di Torino sono in programma il consolidamento del muro dello svincolo Drosso, il risanamento corticale del ponte sul Rio Tepice e del ponte sulla Gora del Mulino allo svincolo San Paolo, oltre al ripristino di cordoli e barriere di sicurezza danneggiati da incidenti. Sull’A5 prosegue invece la gestione del viadotto Camolesa, dove rimane attiva la deviazione provvisoria a una corsia per senso di marcia in attesa dell’avvio dei lavori di adeguamento definitivo; sono inoltre previsti interventi di ripristino delle barriere di sicurezza.

Sull’A21 non sono invece previsti cantieri inamovibili nel periodo estivo, favorendo una maggiore fluidità della circolazione.