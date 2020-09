Napoletano frega un nigeriano con postepay

Pomaro – I Carabinieri di Ticineto hanno denunciato per truffa un cinquantasettenne della provincia di Napoli. Secondo quanto riferito dai militari l’uomo, già con precedenti di polizia, avrebbe messo in vendita su Facebook Marketplace un cellulare I-Phone X. Nella trappola è caduto un quarantenne nigeriano, residente a Pomaro, che ha versato al cinquantasettenne 250 euro su una carta postepay. A quel punto il venditore si è reso irreperibile e il telefonino non è mai arrivato. Il quarantenne si è così rivolto ai Carabinieri.