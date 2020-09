Ha venduto al mercatino l’argenteria di una conoscente: denunciato

Casale Monferrato – Un artigiano sessantaduenne è stato denunciato per appropriazione indebita dai Carabinieri di Balzola. L’uomo, in base a quanto ricostruito dai militari, aveva piazzato dei pezzi in ceramica e argento, di proprietà di una pensionata sessantaseienne di Casale, sui banchi del mercatino di antiquariato cittadino senza chiedere alcuna autorizzazione. Il sessantaduenne, già noto alle Forze dell’Ordine, residente in un alloggio ammobiliato di proprietà della donna e con vari precedenti, è stato così denunciato.