Infermieri trasformati in pompieri per spegnere un lenzuolo dato alle fiamme da un degente

Tortona – Un ventunenne è stato denunciato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Tortona per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. L’uomo, disoccupato e con precedenti, era ricoverato in ospedale per una grave insufficienza respiratoria. In base alle ricostruzioni dei militari si era allontanato dal reparto per raggiungere il pronto soccorso dove ha poi dato fuoco a un lenzuolo per scagliarlo successivamente contro un carrello porta-medicinali. L’intervento dei sanitari ha permesso di soffocare l’incendio che ha anche coinvolto una parete della corsia, bloccando per diverso tempo le attività del pronto soccorso. Secondo la casistica ospedaliera la reazione al ricovero del giovane di 21 anni di Tortona non è un caso raro in quanto essere malati, in particolare quando si tratta di assumere farmaci per il dolore o l’ansia, può far sviluppare uno stato confusionale. L’ambiente ospedaliero va ad aggiungersi al problema. In ospedale, i pazienti sono lontani dai propri effetti personali e dai propri indumenti, ossia dai segni della propria identità, dovendo al contrario indossare il pigiama o il camice da ospedale. Tutto ciò può generare in comportamento anomalo e anche aggressivo tra i ricoverati più deboli dal punto di vista psichico. le conseguenze di tali azioni possono essere anche gravi ma stavolta gli infermieri-pompieri hanno scongiurato il peggio. Sul posto sono comunque intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere insicurezza la struttura.