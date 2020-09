Da Prefettura di Alessandria: Referendum costituzionale ed elezioni amministrative del 20 e 21 settembre

La Prefettura di Alessandria rende noto che i dati sulle affluenze e sui risultati del referendum costituzionale e delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre verranno diffusi in tempo reale sul sito della stessa Prefettura www.prefettura.it/alessandria e sul sito del Ministero dell’interno www.interno.gov.it – “speciale elezioni 20 e 21 settembre 2020”.

I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 20 settembre e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 21 settembre.

I dati relativi alle affluenze verranno diffusi dopo le ore 12, 19 e 23 di domenica 20 settembre e dopo le ore 15 di lunedì 21 settembre, alla chiusura dei seggi.

Si ricorda che lo spoglio delle schede relative al referendum verrà effettuato subito dopo la chiusura dei seggi, mentre lo spoglio delle schede relative alle elezioni amministrative verrà effettuato a partire dalle ore 9.00 di martedì 22 settembre.

I 14 Comuni interessati alle consultazioni per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in provincia di Alessandria sono i seguenti:

Borgoratto Alessandrino, Carrega Ligure, Cassine, Castelletto d’Erro, Frassinello Monferrato, Gamalero, Gavi, Moncestino, Montacuto, Pietra Marazzi, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Valenza, Volpedo.