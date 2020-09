Randazzo al Memorial Benito Michelon

Alessandria – La boxe torna ad essere protagonista ad Alessandria. È, infatti, scattata stamane la prevendita dei biglietti per il secondo Memorial Benito Michelon previsto nella serata di sabato 26 settembre nella palestra della Asd Don Bosco, in corso Acqui 398. Inizio alle sette.

Match clou della serata sarà quello tra il campione della Boxe Valenza Luciano Randazzo e Riccardo Pompeo Mellone che in carriera ha collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 22 sconfitte. Prima del match Randazzo-Mellone ci sarà la sfida tra Matteo Deiana e Claudio Kraiem.

Viste le norme anti covid in atto la manifestazione di boxe sarà a numero chiuso. L’appuntamento è stato organizzato dalla Boxe Alessandria La Tana del Dragone.

Per poter prenotare il biglietto si può andare alla Palestra Meeting in via Cardinal Massaia 19, oppure chiamare il 347-9660534 o scrivere a dragon.one@tiscali.it.