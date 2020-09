Valenza alle elezioni per il nuovo sindaco

Valenza – Alle prossime amministrative sono quattro i candidati che si sfidano per occupare il posto lasciato libero dal sindaco uscente Gianluca Barbero (Pd) (nella foto), eletto alla guida di un’amministrazione di centro sinistra e che al termine del suo primo mandato non ha più presentato la propria candidatura. Ieri in città per Luca Ballerini, vice sindaco uscente, sostenuto dalla lista civica Valenza futura, Pd, Valenza Bene Comune e Italia Viva, c’è stata la presenza del vice ministro dell’Economia Antonio Misiani. A chiusura della campagna per Maurizio Oddone, sostenuto da Lega, Fi e FdI, c’è stato l’ultimo appello lanciato dall’onorevole Riccardo Molinari (capogruppo della Lega alla Camera) prima dell’apericena davanti alla sede elettorale. Ieri c’è stato anche il comizio finale di Alessandro Deangelis, appoggiato da due liste civiche, “La città che vogliamo” e “Alessandro Deangelis sindaco”, e un incontro serale sull’urbanistica. Nessun appello conclusivo per Pierluigi Giordano, esponente di ItalExit. Le elezioni si svolgeranno domani (domenica) e lunedì. Martedì si conoscerà il vincitore.