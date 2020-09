Fungaiolo non rincasa e lo trovano morto in tarda serata nel bosco

Mornese – Non vedendo tornare a casa il marito – 75 anni di Genova – che era andato per funghi, la moglie ha dato l’allarme e le ricerche sono scattate immediatamente da parte dei Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri e al Soccorso Alpino di Alessandria oltre a diversi volontari del posto. Finalmente, dopo circa tre ore di ricerche è stato trovato il corpo senza vita del cercatore di funghi nei boschi di località Roverno a Mornese, sull’Appennino di Ovada. A causare la morte sarebbe stata una caduta accidentale o dovuta a un malore. L’uomo sarebbe precipitato per alcuni metri e potrebbe aver picchiato la testa contro un sasso ferendosi mortalmente. Sono in corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica del mortale incidente e la causa del decesso.