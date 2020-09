Il Monza è molto forte ma i Grigi reggono

Monza (Monza 1 – Alessandria 0) – Sconfitta di misura, ieri, per l’Alessandria nell’amichevole andata in scena a Monza contro la compagine allenata da mister Brocchi. Decisivo, nel secondo tempo, il gol siglato da Gytkjaer al 66’. Buona, comunque, la prova dell’undici allenato da Gregucci che non ha mostrato alcun timore reverenziale nei confronti della più quotata avversaria. Nel club di patron Di Masi si attende l’arrivo ancora di un attaccante che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere l’ex Sampdoria Stijepovic.

Alessandria subito pericolosa con Di Quinzio, al quarto d’ora, ma la sua punizione è deviata in angolo.

Un minuto dopo segna il Monza, D’Errico per Mota Carvalho, ma si alza la bandierina per la posizione irregolare del portoghese e l’arbitro annulla. Al 37′ attento e reattivo Pisseri sulla conclusione di Barberis.

Ancora l’attaccante protagonista al 1′ della ripresa, ma Pisseri respinge in angolo. Il portiere dei Grigi si ripete, ancora su D’Errico, poi lascia il posto a Crisanto.

Nella ripresa inizia la girandola dei cambi e al 21’ arriva il vantaggio dei padroni di casa con Gytkjaer su erroraccio in uscita di Crisanto. Che poi si fa perdonare respingendo il destro dal limite di Colpani.

Al 27′ il diagonale di Maric scheggia il palo, un minuto dopo Alessandria vicina al pareggio con Poppa, Di Gregorio si salva in due tempi.

Nel finale ancora due opportunità per i padroni di casa ma in entrambi i casi Crisanto è attento ed efficace.

Monza (4-3-3): Lamanna (1’st Di Gregorio); Donati (15’st Lepore), Scaglia, Sampirisi, Augusto (12’st ; Machin (25’st mosto), Barberis (15’st Fossati), Armellino (25’st Pratesi); Gytkjaer (25’st Finotto), Mora Carvalho (15’st Maric), D’Errico (15’st Colpani). A disp.. Sommariva,Anastasio, Rigoni, Chiricò, Lombardi. All.: Brocchi.

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri(15’st Crisanto); Prestia, Cosenza (1’st Macchioni), Scognamillo (42’st Suppa); Parodi (1’st Chiarello), Suljic (25’st Gerace), Castellano (25’st Podda), Rubin (1’st Gazzi); Di Quinzio (1’st Casarini); Corazza (12’st Poppa), Arrighini (1’st Eusepi). A disp.: Celia. All.. Gregucci.

Gol: st 21′ Gytkjaer.

Arbitro: Franzò di Siracusa.

Ammoniti: Sampirisi.

Corner: 7-1.

Note: Giornata calda, terreno in buone condizioni.