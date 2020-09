Giamaicano cammina sulle auto in sosta e sfonda il parabrezza di una Lancia Ypsilon

Torino – Ancora un fatto di cronaca nera in città che ha visto protagonista un immigrato clandestino, con numerosi alias di diverse nazionalità, già noto alle forze dell’ordine, ignorante delle norme elementari del vivere civile. Nel tardo pomeriggio di giovedì, verso le sette, gli agenti del Commissariato Centro, inviati in corso Ferrucci, hanno fermato un giamaicano che indossava un gilet catarifrangente. I testimoni raccontano che l’uomo aveva iniziato dapprima danneggiando una bicicletta e poi aveva proseguito chiudendo violentemente gli specchietti retrovisori delle auto in sosta. Non pago, aveva iniziato a camminare sulle auto in sosta fino a che si è lanciato su una Lancia Ypsilon atterrando sul parabrezza di una, sfondandolo. L’uomo è stato arrestato per danneggiamento aggravato. I poliziotti appureranno poi che con il suo raid l’arrestato aveva danneggiato tre autovetture.