Moldavo massacra di botte un italiano e poi sfida i poliziotti: “ora tocca a voi”

Torino – Nel quartiere Barriera Milano la Polizia ha arrestato un immigrato moldavo di 25 anni che aveva aggredito un italiano di 46 anni, suo vicino di casa, “colpevole” di avergli chiesto di non lanciare bottiglie di vetro rotte in giardino. A quel punto, il moldavo ha risposto con le maniere forti aggredendolo a sorpresa con una gragnuola di pugni in testa. I residenti della zona hanno iniziato a urlare dai balconi e finalmente l’aggressore si è fermato mentre qualche passante, aveva avvisato i poliziotti della Squadra Volante. Al loro arrivo l’immigrato ha tentato di allontanarsi ma l’hanno inseguito. A quel punto, l’immigrato ha provocato anche gli agenti in divisa. Prima li ha derisi dicendo che mai l’avrebbero preso. Poi li ha attaccati con sassi molto grandi e addirittura con una porta particolarmente pesante. Sfidandoli, s’è vantato di essere un campione di arti marziali e ha cominciato a sferrare calci e pugni ai poliziotti. Gli agenti però l’hanno bloccato e arrestato. Ora dovrà rispondere di lesioni aggravate personali, resistenza e tentate lesioni aggravate a pubblico ufficiale.