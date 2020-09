Sindacati in piazza ad Alessandria: il canto del cigno, la fine di un sogno

Alessandria (Andrea Guenna) – Manifestazione crepuscolare dei sindacati sdentati in Piazza Castello. Non mordono più, piagnucolano e chiedono la grazia. Alla fine tutti arrivano nella conca fallata e devono risalire. Anche i “cazzuti” sindacalisti comunisti che promettevano di mettere al muro i fascisti e di appendere i padroni ora sono alla canna del gas perchè combattere contro il demonio globocrate è impossibile. Le Brigate Rosse finanziate dalle banche e dalle lobbies internazionali hanno demolito il ceto medio fatto di tanti Siur Brambilla che lavoravano 14 ore al giorno e davano da lavorare a un sacco di gente, quel ceto medio che era – e sarebbe – l’unico margine contro l’onda lunga del capitalismo internazionale che ci vuole tutti froci, lesbiche, pedofili e drogati, quindi ci vuole tutti deboli, debosciati e ricattabili per farci poi digerire qualsiasi cosa a patto che ci si lasci in pace a sguazzare nella merda dell’ipocrisia. E avanti allora coi canti satanici della finta libertà che non è altro che debolezza di chi soggiace alle implacabili leggi del male che non perdona. Ieri in Alessandria s’è tenuta l’ennesima, penosa rappresentazione di un sindacato piagnone, che chiede la grazia, a chi non si sa. Infatti fino a ieri a dargli una mano c’erano i comunisti dell’Unione Sovietica e della Cina, due stati che del comunismo ormai non sanno più che farsene e che dei sindacati dell’occidente vogliono sbrogliarsi al più presto. Ormai a questi minchioni di comunisti italiani, volgari, bugiardi e presuntuosi, non è rimasto altro che chiedere l’elemosina ai tremendi globocrati che in 75 anni, cioè dalla fine della seconda guerra mondiale vinta da loro, non fanno altro che seminare odio e indottrinare le masse per scardinare l’equilibrio tradizionale sul quale si reggeva il mondo liberale keynesiano, a loro tanto indigesto. E oggi comandano i liberisti che sono i loro servi, che fanno del denaro un dio che detta l’agenda alla politica. Ormai per gli operai, che hanno ascoltato certi minchioni bugiardi e supponenti, non c’è più niente da fare. Non c’è neppure più il Duce che era sceso apertamente in campo contro quei criminali internazionali, un Duce che per i lavoratori ha fatto tutto: dalla pensione, all’indennità di disoccupazione, dalla previdenza sociale, all’assegno famigliare, dall’assicurazione statale contro gli infortuni, all’istituto nazionale dell’edilizia popolare. Ma i globocrati che hanno vinto l’ultima guerra, quelli che hanno trasformato l’energia nucleare buona in un’energia distruttrice, hanno vinto. E gli operai, seguendo certi pifferai, in lacrime devono andare col cappello in mano al cospetto di chi comanda il mondo per chiedere l’elemosina. Ieri in Piazza Castello ad Alessandria, sul sagrato di una chiesa retta da un prete comunista, piagnucolando, un operaio ha balbettato: “Buongiorno sono S.T. e sono un minatore del Terzo valico” palesando la disperazione della gente che lavora, in una manifestazione organizzata invece da coloro che non hanno mai fatto un cazzo nella vita, da coloro che se gli operai lavorano o non lavorano, per legge lo stipendio lo prendono lo stesso. I sindacalisti venduti italiani, quelli che hanno organizzato la pietosa manifestazione di ieri davanti ad una chiesa che solo 50 anni fa avrebbero profanato col sorriso compiaciuto sulle labbra, hanno messo in scena il teatrino della politica sulle spalle di chi lavora. Ma la verità è che i lavoratori sono abbandonati a se stessi, temono l’autunno, la crisi, la fine della cassa integrazione e, soprattutto, la scadenza del decreto che blocca i licenziamenti.