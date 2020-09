Nigeriano ubriaco fradicio importunava i clienti al mercato di Casale

Casale Monferrato – Ieri la pattuglia annonaria della Polizia Locale in servizio di controllo all’interno del mercato ambulante di Piazza Castello ha bloccato un uomo che, in evidente stato di ubriachezza, importunava i passanti. Il fatto è avvenuto alle ore 10,00 vicino all’ingresso pedonale del Mercato Pavia. Gli agenti, individuato l’uomo, sono immediatamente intervenuti per bloccarlo. Era ubriaco fradicio ed è stato necessario chiamare un’ambulanza che ha provveduto al suo trasporto all’ospedale Santo Spirito dove è stato ricoverato e piantonato da altri operatori della Polizia Locale. L’uomo, un nigeriano di 31 anni, è risultato essere un richiedente asilo e ospitato in passato in un Cas (Centri di Accoglienza Straordinaria) di Casale Monferrato. Appena le sue condizioni lo hanno permesso, gli è stata contestata la violazione prevista dall’art. 688 del codice penale per ubriachezza manifesta in luogo pubblico e disposto un ordine di allontanamento (impropriamente definito Daspo urbano) introdotto dal Decreto Sicurezza 2019.