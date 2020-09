Tortona – Da sempre menava la moglie ma stavolta l’ha fatto davanti alla figlia che ha chiamato i carabinieri. Un rumeno di 39 anni è stato deferito stato di libertà per maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali aggravate a seguito dell’aggressione nei confronti della consorte di 38 anni, alla presenza della figlia minore. La donna, nel corso della successiva verbalizzazione, denunciava i reiterati maltrattamenti verbali e fisici subiti per anni dal coniuge.