Giovani marocchini lanciano lattine contro un’auto e ammaccano il cofano, preso uno di loro

Alessandria – Ieri pomeriggio una donna terrorizzata ha chiamato i carabinieri perché alcuni giovani le avevano lanciato contro delle lattine mentre transitava alla guida della sua auto nel sottopassaggio di Via Maggioli diretta al Quartiere Cristo. Il lancio le ha danneggiato il cofano della macchina e procurato una grande paura. Sul posto interveniva una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alessandria ma degli autori del gesto nessuna traccia. Dopo una breve ricognizione gli uomini della Benemerita riuscivano a bloccare uno di loro che stava scappando in bicicletta, si tratta di un marocchino di 18 anni, O.K. già noto alle forze dell’ordine, fermato più volte ma sempre rilasciato dai giudici, che aveva con se uno zaino all’interno del quale i Carabinieri hanno trovato numerose altre lattine (17) risultate dello stesso lotto di quelle (5), rinvenute “esplose” sull’asfalto. Per l’ennesima volta il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Alessandria. Dovrà rispondere di “getto di cose pericolose”. Intanto proseguono le indagini per l’individuazione degli eventuali complici.