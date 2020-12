Serie A2 Pallacanestro: oggi il recupero tra JB Monferrato e Urania Milano

Casale Monferrato – Si giocherà oggi pomeriggio alle 18, al PalaFerraris di Casale, il recupero del match di serie A2 di pallacanestro tra JB Monferrato e Urania Milano che si sarebbe dovuto disputare il 29 novembre.

Nella formazione piemontese mancherà ancora Valentini, positivo al covid. Per i monferrini si tratta, in pratica, del quarto match in dieci giorni e, come sottolineato anche da coach Mattia Ferrari, la stanchezza potrebbe farla da padrone ed essere elemento determinante nel risultato finale della gara.

“Faremo appello a tutto quanto è nelle nostre disponibilità nervose – ha dichiarato coach Ferrari – per cercare di recuperare al meglio: avremo Martinoni che potrà stare in campo qualche minuto in più e cercheremo di giocare una partita di grande presenza mentale e di grande voglia di rivalsa contro un avversario di grande caratura tecnica come l’Urania Milano”.